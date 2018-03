Atual campeã dos 10 mil metros não irá aos Jogos Olímpicos

A atual campeã olímpica dos 10 mil metros, a chinesa Xing Huina, não participará das Olimpíadas de Pequim devido as suas freqüentes lesões, informou nesta segunda-feira a agência oficial chinesa. A atleta, de 24 anos, considerada a melhor candidata chinesa a uma medalha de ouro no atletismo, junto de Liu Hiang (100 metros com barreiras), não irá nem mesmo tentar o tempo mínimo requerido para participar das Olimpíadas. "Já está claro que ela não irá participar mais dos Jogos", disse Wu Young, responsável pela equipe da província chinesa de Shandong, à qual Xing pertence. Após o ápice alcançado com a medalha de ouro em 2004, a atleta chinesa teve rapidamente uma série de problemas, da suspensão de seu treinador Wang Dexian, envolvido em um caso de doping, às freqüentes lesões no joelho. Transferida para os Estados Unidos e treinando com James Li, ela não conseguiu se recompor nos mesmos níveis aos quais estava habituada. Antes do ouro olímpico em 2004, Xing Huina havia batido o recorde mundial na categoria juniores em 2003, no Mundial de Saint-Denis, na França.