Ausência da Rússia no Rio traria impacto em várias modalidades

O impacto da possível ausência da Rússia nos Jogos Olímpicos respinga em diversas modalidades, principalmente em ginástica rítmica, ginástica artística, nado sincronizado e atletismo.

Em Londres-2012, as russas deram uma demonstração dessa supremacia com a conquista do tetracampeonato no conjunto geral por equipes. E o país também brilha no individual, com destaque para a bicampeã olímpica Evgenia Kanaeva.

Para Monika Queiroz, técnica da brasileira Natália Gaudio, as russas fariam mais falta nas provas individuais. "O conjunto da Rússia é um dos favoritos, já no individual são atletas olímpicas para ter o ouro e a prata", analisa.

Aos 18 anos, Yana Kudryavtseva é a principal aposta da Rússia para os Jogos do Rio. Ela é a mais jovem ginasta a vencer três Mundiais seguidos. Logo atrás está Margarita Mamum, que brigaria por uma vaga com Aleksandra Soldatova.