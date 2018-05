Austrália proíbe atletas em favelas e é criticada por Eduardo Paes

"Existe muita ignorância sobre o Rio e o Brasil, além de um certo de drama de como as coisas são. Cá entre nós, o comitê australiano tem sido fonte de agressões contra o Brasil. E a gente ama Sydney", comentou o prefeito, na terça-feira.

Paes se referia ao fato de John Coates, presidente do AOC e membro da comissão do Comitê Olímpico Internacional (COI) que cuida dos Jogos do Rio, ter tido em abril de 2014 que a preparação da Cidade Maravilhosa era a pior que ele tinha visto. Bastante criticado, ele logo voltou atrás e disse que confiava que o trabalho seria bem feito.

Agora, entretanto, a Austrália demonstra preocupação com a segurança da cidade. "Nossos atletas certamente vão interagir com os cariocas e vão aproveitar a praia de Copacabana. Mas as favelas são áreas que não podemos controlar e a segurança pessoal de nossos atletas vem antes", explicou à agência de notícias The Associated Press o porta-voz do AOC, Mike Tancred.

De acordo com ele, a Austrália não pode permitir que os atletas subam as favelas porque o comitê não consegue controlar um grande número de atletas indo a lugares diferentes ao mesmo tempo.

Tancred, porém, não deixou de tentar demonstrar simpatia com o País: "Nós amamos o Brasil e estamos ansiosos para compartilhar a emoção. O Rio teve um tremendo progresso na preparação para os Jogos e não temos dúvidas de que o Rio vai entregar (o esperado)"