Australianos liberados para falarem de Direitos Humanos

Os atletas australianos que irão às Olimpíadas de Pequim receberam por escrito permissão para exprimirem as próprias opiniões em relação aos direitos humanos e outras questões, verbalmente ou por escrito, em entrevistas nas salas de imprensa olímpicas ou em zonas mistas, além de seus sites pessoas, mas não enquanto estiverem nos locais de competição. O Comitê Olímpico Australiano mudou as regras do acordo com os atletas sobre a política com a imprensa, incorporando a liberdade de expressão e atenuando as severas restrições sobre o que eles podem dizer. "Na Austrália podemos fazer isso", declarou o presidente do Comitê Olímpico Australiano, John Coates. "Nosso premier esteve na China recentemente e disse a eles que não está de acordo com aquilo que está ocorrendo no Tibete". Continuam, no entanto, as proibições aos protestos político dentro dos locais de competição, como, por exemplo, vestir e mostrar camisetas com a bandeira do Tibete. Foi abolida também a cláusula que impedia os atletas de falarem de assuntos que não dissessem respeito as suas performances.