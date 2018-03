Barcelona libera Messi para disputar a Olimpíada

Enquanto o Brasil sofre para liberar seus principais jogadores nos clubes europeus, a Argentina já confirmou nesta segunda-feira a presença do atacante Messi na Olimpíada de Pequim, em agosto. Ele próprio garantiu que está liberado pelo Barcelona para ir aos Jogos Olímpicos. "Nós já acertamos tudo", contou Messi, em entrevista para a imprensa espanhola, ao falar sobre seu acordo com o Barcelona. "Conversei com os companheiros que foram aos Jogos de Atenas [quando a Argentina ganhou a medalha de ouro no futebol masculino] e todos falaram que a Olimpíada é uma experiência especial." Com 20 anos, Messi é uma das armas da Argentina para conquista o bicampeonato olímpico. Nos Jogos de Pequim, os argentinos estão no Grupo A, ao lado de Austrália, Costa do Marfim e Sérvia.