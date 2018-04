Barrado de ir a TV, Diego Hypolito passa mal nos bastidores de programa

O ginasta Diego Hypolito, uma das esperanças de medalha do Brasil nos Jogos Olímpicos, passou mal e chegou a ser socorrido por uma ambulância nos bastidores do programa "Domingão do Faustão", da TV Globo, neste domingo, após dizer para a produção que não poderia participar de um quadro do programa com o jogador Neymar, o ator Rafael Zulu e sua irmã e também ginasta Daniele Hypolito.

Segundo uma produtora do programa, Diego recebeu um telefonema minutos antes de entrar no ar. Ao desligar, informou a ela que não entraria no palco pois, se participasse, poderia ficar fora dos Jogos Olímpicos. O atleta não disse quem telefonou. O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) informou, em nota, que a proibição a Diego partiu do técnico do atleta, Marcos Goto. O objetivo foi "evitar tirá-lo do foco às vésperas da Olimpíada", diz a nota.

O apresentador criticou no ar o Comitê Olímpico Brasileiro (COB), acusando a entidade de praticar censura. E cobrou uma explicação do presidente da entidade, Carlos Arthur Nuzman. Após o quadro, o apresentador voltou ao assunto para informar ter recebido a informação, por parte de Nuzman, de que o presidente do COB não participou da decisão. Faustão chegou a afirmar que o motivo da ausência teria sido o afastamento do técnico da ginástica Fernando de Carvalho Lopes. O treinador foi demitido pela Confederação de Ginástica após ter sido acusado de assédio sexual.