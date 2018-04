Basquete feminino vê triunfo em amistoso como passo importante para Rio-2016

A vitória por 70 a 54 sobre o Japão em amistoso disputado na noite de quarta-feira em Campinas foi encarado pela seleção brasileira feminina de basquete como um passo importante da equipe na preparação aos Jogos do Rio. Satisfeito com o desempenho das suas jogadoras, o técnico Antonio Carlos Barbosa lembrou que a equipe asiática será uma das adversárias do Brasil na fase de grupos e destacou que o time teve bom desempenho mesmo sem contar com Iziane, em recuperação de um edema muscular na panturrilha direita.

"Estou muito contente e satisfeito com o resultado. Esses jogos ajudam a quebrar o gelo de quando formos enfrentá-las valendo nos Jogos do Rio. O Japão é uma grande equipe e vem de resultados muito bons nos amistosos que fizeram. Jogamos também sem a participação da Iziane, uma jogadora titular na nossa equipe, mas que ainda está em processo de recuperação", disse Barbosa.

O treinador também ressaltou a importância do contato direto com o torcedor brasileiro às vésperas da Olimpíada. "A presença do público também foi muito positiva e a cidade está de parabéns pelo prestigio que está dando para o basquete feminino. Essa foi a nossa primeira vitória", comentou.

O principal destaque do duelo foi a ala/pivô Damiris, que foi a cestinha com 19 pontos e ainda acumulou sete rebotes e três assistências. E isso atuando fora da sua posição tradicional, pois vem jogando como ala. Ela garante já estar adaptada a nova função em quadra.

"A confiança que o Barbosa vem me passando para eu poder fazer essa posição nova me ajudou bastante. O grupo assimilou muito isso, ainda mais hoje, que era um time baixo, as bolas entraram bastante para eu poder finalizar perto da cesta. Estou muito confiante, no que eu quero e no que eu posso", analisou Damiris.

Érika conseguiu um "double-double" com 16 pontos e 11 rebotes, enquanto Clarissa também se destacou no garrafão, com 11 pontos e sete rebotes. Já Kade Kondo anotou nove pontos pela seleção do Japão.

A seleção brasileira segue concentrada em Campinas e fará novo amistoso com as japonesas nesta sexta-feira. Depois, já no Rio, vai encarar as equipes da Sérvia, em 2 de agosto, e a China, no dia 3. A estreia no Rio-2016 será contra a Austrália, em 6 de agosto.