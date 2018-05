Beltrame e suíço naturalizado deverão representar o Brasil no remo no Rio-2016

Como foi muito mal no Mundial do ano passado e ficou longe da briga por classificação olímpica, ao Brasil só resta a Regata Continental, que vai distribuir vagas em apenas quatro provas: single skiff (seis no masculino e seis no feminino) e double skiff peso-leve (três no masculino e três no feminino). Ainda que não consiga as vagas no single skiff, o Brasil tem direito a disputar essas provas no Rio-2016 por ser anfitrião.

Uma das melhores do mundo no single skiff peso-leve, guarnição que não é olímpica, Fabiana Beltrame, agora no Vasco, demorou a se decidir se tentaria a Olimpíada no single skiff, para atletas mais pesadas, ou no barco duplo de peso leve. Optou pela primeira opção e sobrou na seletiva nacional, realizada no fim de semana, em São Paulo. Sempre que remou, completou os 2.000m com pelo menos 20 segundos de folga sobre a segunda colocada.

No masculino, a disputa foi um pouco mais apertada entre Steve Hiestand, crescido na Suíça mas filho de uma baiana, e que só há dois anos começou a competir pelo Brasil, e o jovem Uncas Batista, do Botafogo. Filiado pelo Loureiro, do Rio, Steve, que ficou fora do Pan de Toronto porque não tinha dinheiro para viajar para a seletiva no Rio, desta vez brilhou na raia da USP, batendo o recorde do local.

O Brasil ainda vai participar da Regata Continental com outros dois barcos, no double skiff peso-leve. No masculino, a novidade é Xavier Vela. Medalhista de bronze em uma etapa da Copa do Mundo de 2013 defendendo a Espanha, ele é filho de brasileiros e só agora optou por representar o Brasil. Desde o ano passado, entretanto, ele defende as cores do Vasco.

Na Regata Continental, ele vai tentar uma das três vagas em jogo remando ao lado de Willian Giaretton, do Grêmio Náutico União (GNU), de Porto Alegre. Eles venceram a disputa direta contra Evaldo Morais (também do GNU, ex-companheiro de barco de Willian) e Diego Nazário (Botafogo).

Entre as mulheres, Vanessa Cozzi (Paulistano) e Fernanda Nunes (sem clube) venceram Sophia Câmara/Caroline Corado, que foi a dupla brasileira no double skiff peso-leve no Pan de Toronto. Na ocasião, terminaram em quinto, atrás de Cuba, Argentina, EUA e Canadá. Assim, o Brasil seria a terceira força da América Latina, brigando por uma vaga no Rio-2016.