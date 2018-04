Biografia 'reapresenta' Joaquim Cruz ao Brasil, de onde saiu há 30 anos

Vivendo nos Estados Unidos há mais de trinta anos, Joaquim Cruz voltou aos holofotes no País natal. Na noite de quinta-feira, o ex-meio-fundista e agora técnico apresentou ao público sua biografia, 'Matador de Dragões', escrita pelo jornalista Rafael de Marco. A obra, segundo o autor, poderá "reapresentar" Joaquim, campeão olímpico dos 800 metros em Los Angeles-1984, a seus compatriotas. E, para o próprio biografado, mostrar uma história de que alguém que, nascido na pobreza, prosperou e venceu.

A obra começou a ser gestada em 2000 e nasce agora, quase 15 anos depois. A ideia era lançar antes da Olimpíada de Atenas, em 2004. "Mas aí não deu. Veio 2008, e não deu, 2012 também. Depois disso falei: 'Rafael, agora tem que sair, vamos finalizar isso'", brincou, referindo-se à proximidade dos Jogos do Rio, no ano que vem. O ex-corredor conta que não permitiu que o autor gravasse as entrevistas feitas com ele. "Se ele ligasse o gravador, eu não ia conseguir falar direito. Ia ficar tímido. Então ele me ouvia, parecia um psicólogo." A demora em concluir o livro, segundo De Marco, teve um lado bom: permitiu uma proximidade grande entre autor e biografado. "Eu entrei na cabeça dele como eu achava que deveria. É uma biografia autorizada, mas ele não se furtou de nada. Ele é muito verdadeiro, falou das dificuldades, dos erros que cometeu. A história dele é a história de um brasileiro lutador."

A realização do livro teve mesmo momentos próximos a de uma terapia, segundo Joaquim. "Quando ele começou a entrevistar as pessoas, a minha mãe, por exemplo, descobri coisas que não conhecia", destaca. Dona Lídia, mãe de seis filhos, nasceu e foi criada em Corrente (PI) e se aventurou em Brasília. "Desde criança, eu sempre quis ser alguém. Mas, ouvindo minha mãe, descobri que meus sonhos não começaram comigo, mas com ela."

O livro começa justamente contando a história da migração do pai, que também se chamava Joaquim, para o Planalto Central. Passa por toda a sua vida esportiva e segue até as atividades atuais do campeão, que nunca mais voltou a morar no Brasil e é treinador contratado do Comitê Olímpico Americano (USOC), para trabalhar com atletas olímpicos e paralímpicos. Além disso, Joaquim também desenvolve trabalhos em Brasília. Por meio de seu instituto, é o mentor de um projeto social, o Clubes dos Descalços, e do projeto Rumo ao Pódio Olímpico, voltado ao alto rendimento, com o objetivo de trabalhar talentos para a Olimpíada de Tóquio, em 2020.

O livro, lançado pela Editora Multiesportes, tem preço de capa de R$ 50,00 e será colocado à venda nas principais livrarias do País. Parte do dinheiro arrecadado com a venda será destinado ao Instituto Joaquim Cruz.