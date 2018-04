Bolt confirma presença na etapa de Londres da Diamond League

Em processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda, Usain Bolt confirmou sua presença na etapa de Londres da Diamond League, em 22 de julho. A mensagem positiva para os fãs foi divulgada pela conta da equipe britânica de atletismo (British Athletics) no Twitter. A competição servirá para o velocista provar sua condição física.

"Estou aqui apenas para dizer para me assistirem nos Jogos do Aniversário de Londres na sexta-feira, dia 22 de julho. Eu estarei lá, estou empolgado em voltar para Londres e será ótimo. Fãs, venham e me apoiem", disse.

Mostrar que está totalmente recuperado da contusão é uma das condições do regulamento da Associação Jamaicana de Atletismo (JAAA) para Bolt poder representar o país nos Jogos Olímpicos. O atleta - dono de seis medalhas olímpicas de ouro - abandonou a seletiva jamaicana antes da final dos 100 metros rasos e usou um atestado médico como recurso.

A expectativa é que o nome do astro seja confirmado na delegação jamaicana que vai aos Jogos Olímpicos na próxima segunda-feira. Ele ainda aguarda a decisão da federação para saber se terá a chance de buscar o tricampeonato nos 100m, nos 200m e no revezamento 4x100 metros.