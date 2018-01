Bolt disputará etapa da Liga Diamante antes de competir no Rio-2016

Usain Bolt afirmou que irá disputar a etapa de Londres da Liga Diamante, semanas antes de defender os seus títulos olímpicos nos Jogos de Rio, em 2016. O astro jamaicano estará em ação na capital inglesa nos dias 22 e 23 de julho, no mesmo Estádio Olímpico onde faturou a medalhas de ouro nas provas dos 100m, 200m e revezamento 4x100m na Olimpíada de 2012.

Os Jogos do Rio-2016 ocorrerão entre 5 e 21 de agosto, sendo que as disputas do atletismo estão programadas para acontecer entre os dias 12 e 19. E Bolt irá correr em Londres por se sentir muito à vontade na cidade onde se consagrou bicampeão olímpico nos 100m, 200m e no revezamento 4x100m, após ter ficado com o ouro nas mesmas provas na Olimpíada de Pequim, em 2008.

"Há muitos jamaicanos vivendo no Reino Unido e sempre tive muito apoio lá - é como a minha casa longe de casa", ressaltou o homem mais rápido do mundo, que neste ano participou da etapa de Londres da Diamond League e venceu a prova dos 100m.

Por meio do comunicado no qual confirmou nesta terça-feira sua participação na etapa de Londres da Diamond League, Bolt também ressaltou que os torcedores da capital inglesa são "reconhecidamente apaixonados" pelo atletismo e "criarão uma grande atmosfera" para a disputa da competição em julho do próximo ano.

E o recordista mundial dos 100m e dos 200m lembra que já disputa eventos do calendário da modalidade em Londres há dez anos. "Eu primeiro competi no Grand Prix de Londres em 2005, quando o evento foi em Crystal Palace, e esta será a minha nona vez competindo na cidade que eu conheço muito bem", ressaltou Bolt.