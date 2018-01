Bolt e Gatlin sobram e vão à semifinal dos 200 metros no Mundial

Seis. Nove? Quem sabe? Com os dedos das mãos e as tradicionais brincadeiras antes da largada das eliminatórias dos 200 m no Ninho do Pássaro, Usain Bolt deu o recado. Tem seis medalhas de ouro olímpicas, mas quer chegar a nove. Para isso, precisa seguir como o homem mais rápido do mundo também nos 200 m. Nesta terça-feira, sobrou na sua bateria para avançar à semifinal do Mundial. Justin Gatlin, favorito da prova, também se classificou na sessão noturna em Pequim (China) - manhã no Brasil.

Bolt claramente relaxou nos 40 metros finais das eliminatórias. Mesmo assim, foi o mais rápido da sua bateria, com 20s28, longe do que está acostumado a fazer. O que importava era avançar à semifinal. Também por isso Justin Gatlin, que tem 19s57 nesta temporada, fez apenas 20s19.

O mais rápido da manhã foi o turco Ramil Guliyev, com 20s01, o equivalente ao oitavo melhor tempo do ano e recorde nacional. Os jamaicanos Nickel Ashmeade e Julian Forte também passaram à final. A surpresa foi o norte-americano Isiah Young, quinto do ranking mundial, ficando pelo caminho.

Bruno Lins ficou fora da final. Ele foi quinto colocado da sua série, com 20s42, a um centésimo da melhor marca da temporada. Avançaram à semifinal os três primeiros de cada bateria e os três melhores tempos entre os demais. Bruno fez a quinta melhor marca, 27.ª no total. Já Aldemir Gomes Júnior correu sua bateria em 20s59, longe do seu melhor no ano (20s44). Acabou no 37.º lugar.