Bolt vence os 200m em Londres e confirma que virá forte ao Rio

Não há motivos para preocupação. Usain Bolt não só estará nos Jogos Olímpicos do Rio, como é candidato a, pela terceira edição seguida, ganhar três medalhas de ouro. As dúvidas com relação à forma física do astro jamaicano foram sanadas nesta sexta-feira, quando ele ganhou os 200m na etapa de Londres da Diamond League, na mesma pista em que brilhou há quatro anos.

É bem verdade, entretanto, que Bolt não fez nenhuma marca impressionante no cronômetro, nem mostrou a facilidade usual para completar a prova. Pelo contrário. O jamaicano, que costuma sempre deixar a impressão de que só não fez mais porque não quis, dessa vez não diminuiu o ritmo. Fez um tempo que o faria quarto colocado na Olimpíada de Londres.

Bolt venceu com 19s89, resultado que o coloca em quinto no ranking mundial. À frente dele estão os três norte-americanos que se classificaram para correr essa prova no Rio: LaShawn Merritt (19s74), Justin Gatlin (19s75) e Ameer Webb (19s85 em Doha e 19s97 na seletiva americana). Há se considerar, entretanto, que os três participaram de uma prova muito mais forte e decisiva do que o "treino" de Bolt nesta sexta-feira.

Em Londres, Bolt foi seguido pelo panamenho Alonso Edward, que marcou 20s04, e pelo britânico Adam Gemli, que fez 20s07. O espanhol Bruno Hortelano bateu o recorde nacional, 20s18, ao completar em quarto. No ranking mundial, Bolt também aparece atrás de Miguel Francis, revelação de 21 anos de Antígua e Barbuda, que tem 19s88.

100M - Com Bolt escalado para os 200m, a prova mais rápida do atletismo teve uma escalação desfalcada em Londres. O francês Jimmy Vicaut venceu, mas sem conseguir correr abaixo de 10 segundos na final - fez 10s02. Ele havia sido o mais rápido das eliminatórias, com 9s96, ainda um pouco distante do seu melhor na temporada: 9s86.

Na final, o francês foi seguido pelo norte-americano Isiah Young, que não virá ao Rio, e fez 10s07. O jamaicano Julian Forte, entretanto, saiu do Estádio Olímpico com o segundo melhor resultado do dia: 10s04.