Brasil derrota Chile e fatura título de torneio amistoso de handebol

A seleção brasileira masculina de handebol conquistou pela terceira vez, neste domingo, o Torneio Quatro Nações. O troféu veio com a vitória sobre o Chile, por 40 a 29, no Ginásio Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo (SP). Com o resultado, o Brasil encerrou sua participação na competição amistosa com aproveitamento de 100%, com três vitórias em três jogos.

Teixeira, autor de oito gols, e João, com seis, foram os destaques da partida que reeditou a final do Pan-Americano de Buenos Aires, disputado em junho deste ano. Também balançaram as redes Chiuffa e Lucas, ambos com cinco gols, além de Oswaldo (4), Gabriel Ceretta (2), Thiagus (2), Zé (2), Haniel (1), Léo (1), Panda (1) e Rogério.

Satisfeito com o desempenho brasileiro na competição, o técnico Washington Nunes valorizou o triunfo deste domingo, ao elogiar o sistema defensivo do rival Chile. "Nos últimos quatro anos, o Chile se moldou para atacar nossa defesa 5-1 e tivemos dificuldades com isso no início do jogo. Depois que mudamos a defesa para 6-0 começamos a melhorar na partida. Na volta do intervalo acertei mais alguns detalhes e a equipe deslanchou", analisou.

O central João também destacou a evolução apresentada pelo rival sul-americano desde o Pan. "Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Assim como no Pan-Americano, eles começaram a partida muito bem, mas acertamos a defesa e buscamos o resultado pouco a pouco. Foi importante conquistar esse placar elástico no final e o título", afirmou.

O Torneio Quatro Nações é a primeira competição na qual a seleção é comandada por Washington Nunes. Ele substituiu o espanhol Jordi Ribera após a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro - Ribera assumiu a seleção da Espanha. Nunes encarou o torneio amistoso como preparação para o Mundial de Handebol, que será realizado na França, em janeiro de 2017.