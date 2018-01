Brasil se despede do Grand Slam de Judô sem pódio no último dia

Depois de duas medalhas nos dois primeiros dias de competição, ambas de bronze, com Sarah Menezes e Maria Portela, o Brasil encerrou sua participação no Grand Slam de Tóquio de judô sem subir ao pódio no último dia. A expectativa até era boa para este domingo (sábado à noite no Brasil), principalmente com Mayra Aguiar, mas a terceira medalha não veio.

O domingo era visto como o dia de maior probabilidade de bons resultados para o País, mas ficou apenas na promessa. Os campeões mundiais Mayra Aguiar e Luciano Corrêa decepcionaram. Maria Suelen Altheman também ficou abaixo do esperado, enquanto David Moura, Eduardo Bettoni e Rafael Buzacarini caíram precocemente.

Na categoria para judocas com até 78kg, Mayra até começou bem. Venceu a russa Anastasiya Dmitrieva por ippon e a gabonesa Sarah Myriam Mazouz por um yuko, mas caiu na sequência diante da japonesa Mami Umeki por ippon. Na repescagem, também foi batida por ippon, desta vez pela britânica Gemma Gibbons, e deu adeus à briga por medalha.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luciano Corrêa teve desempenho bem parecido. Na categoria para atletas até 100kg, estreou vencendo Elkhan Mammadov, do Azerbaijão, por ter uma punição a menos. Depois, bateu o paquistanês Hussain Shah Shah por ippon, mas acabou eliminado na sequência diante do casaque Maxim Rakov por um wazari.

Na mesma categoria, Rafael Buzacarini perdeu na segunda luta para o cubano José Armenteros, após bater o ucraniano Artem Bloshenko. Eduardo Bettoni (-90kg) caiu logo na estreia para o suíço Ciril Grossklauss, assim como Maria Suelen Altheman (+78kg), que perdeu para a japonesa Kanae Yamabe. Já David Moura (+100kg) venceu suas duas primeiras lutas, contra o mexicano José Cuevas e o holandês Roy Meyer, mas caiu na sequência para o japonês Hisayoshi Harasawa e para o russo Soslan Bostanov.