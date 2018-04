Brasil fatura título do Pré-Olímpico na ginástica feminina com vaga

O Brasil conquistou neste domingo o título do evento-teste da ginástica nos Jogos do Rio na disputa por equipes na ginástica artística feminina. Após comemorar a vaga olímpica com uma atuação de gala, de 226,477 pontos, as brasileiras festejaram também a medalha de ouro do Pré-Olímpico, definida apenas após a última das quatro sessões, que teve a participação de França e Bélgica.

A Alemanha confirmou seu status para ficar com a segunda colocação, com 223,977 pontos. A Bélgica ficou em terceiro, com 221,438 pontos. Já a França conseguiu a vaga de forma emocionante, apenas na última apresentação nas barras paralelas, tirando a Austrália dos Jogos. Somou 220,869.

Austrália (218,428), Suíça (218,336), Romênia (216,569) e Coreia do Sul (203,828) ficaram sem a vaga por equipe no Rio-2016 e poderão levar, cada uma, apenas uma atleta para os Jogos.

O Brasil terá direito a cinco ginastas, que deverão ser as mesmas que competiram bem neste domingo: Flávia Saraiva, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Daniele Hypolito e Lorrane Oliveira. Carolyne Pedro, de apenas 15 anos, falhou em dois dos três aparelhos nos quais competiu.

Exceto Carolyne, todas tiveram desempenho similar. Flávia Saraiva teve a maior soma e, com 56,882 pontos, ficou na segunda colocação do individual geral, só atrás da suíça Giulia Steingruber. Com esse resultado no Mundial do ano passado, teria sido a sétima. Jade Barbosa (55,823) ficou em quinto e Lorrane Oliveira (55,640) em sétimo.

Flávia conseguiu a classificação para a final do solo, com a terceira melhor nota, e terá a companhia de Daniele (a sexta). Flavinha também foi terceira na trave, aparelho no qual Jade passou em sétimo. Rebeca faz final nas barras assimétricas (passou em quinto) e Daniele no salto (em quarto). Todas as finais serão na segunda-feira, quando Arthur Zanetti competirá nas argolas.

No masculino, vale lembrar, o Brasil garantiu equipe completa no Rio-2016 ao avançar à final do Mundial de Glasgow, no ano passado, entre os oito primeiros. No evento-teste, teve o direito de inscrever apenas dois atletas. Zanetti passou à final com a segunda nota das argolas, enquanto Sergio Sasaki teve atuação irreconhecível no individual geral.