Brasil fecha evento-teste da luta olímpica com três bronzes O Brasil terminou o evento-teste da luta olímpica para os Jogos do Rio-2016, encerrado neste domingo na Arena Carioca 1, com a conquista de três medalhas de bronze ao total. Desta vez a terceira posição no pódio ficou com Aline Silva na categoria até 75kg e com Laís Nunes na categoria até 63kg.