Brasil coloca 12 duplas nas oitavas do Open do Rio de vôlei de praia

O Brasil segue forte na busca por medalhas no torneio feminino do Open do Rio, etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na praia de Copacabana, que serve de evento-teste para os Jogos Olímpicos de 2016. Pelo encerramento da fase de grupos, nesta sexta-feira, sete das 10 duplas que iniciaram a disputa conseguiram vaga às oitavas de final da competição.

Ágatha/Bárbara Seixas, Juliana/Maria Elisa, Fernanda Berti/Taiana e Larissa/Talita venceram seus dois jogos e seguem invictas na competição. Ângela/Rachel Nunes também venceu duas vezes, mas avançou em segundo lugar em seu grupo, enquanto que Maria Clara/Carol e Duda/Elize Maia tiveram tropeços, mas seguem na disputa como terceiros melhores times.

Em todas as etapas que disputaram no Circuito Mundial, as campeãs mundiais Ágatha e Bárbara Seixas encerraram a fase de grupos na primeira colocação. No Rio, a mesma coisa com o primeiro lugar no Grupo B e vitória sobre as alemãs Teresa Mersmann/Isabel Schneider por 2 sets a 0 (21/19 e 21/13). Horas depois, superaram as chinesas Fan Wang/Yuan Yue, novamente em sets diretos (21/14 e 21/19).

Nas oitavas de final elas irão enfrentar Yuanyuan Ma e Xinyi Xia, da China. "Desde a etapa de Praga saímos em primeiro lugar na chave de todos os torneios que participamos e a gente sempre fica muito feliz. Valorizamos cada resultado, vocês podem ver nossa alegria ao fim de cada dia de disputa, pois não são jogos fáceis e estudamos muito os adversários.", analisou Ágatha após a partida.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cabeças de chave do Grupo A, Larissa e Talita, já garantidas no Rio-2016, abriram o terceiro dia de disputa com uma vitória tranquila sobre as norte-americanas Heather McGuire e Amanda Dowdy por 2 sets a 0 (21/19 e 21/12). Na sequência, confirmaram 100% de aproveitamento sem entrarem em quadra com a desistência das também norte-americanas Jennifer Fopma e Brittany Hochevar. Elas enfrentarão nas oitavas de final as alemãs Teresa Mersmann/Isabel Schneider.

Quem também segue invicta na competição é a dupla Juliana/Maria Elisa. Pelo Grupo C, as atuais campeãs do Circuito Mundial venceram as austríacas Stefanie Schwaiger/Bárbara Hansel por 2 sets a 0 (26/24 e 21/17) e Chantal Laboureur/Julia Sude, da Alemanha, novamente em sets diretos (21/10 e 21/19). O próximo duelo delas será contra as também brasileiras Duda/Elize Maia, pelas oitavas de final.

MASCULINO

Cinco times seguem na busca por medalhas no torneio masculino. Nesta sexta-feira, Alison/Bruno Schmidt, Pedro Solberg/Evandro, Ricardo/Emanuel, Guto/Saymon e Pedro Cunha/Allison acumularam vitórias e avançaram às oitavas de final da competição. Entre os classificados, três times seguem invictos: Alison/Bruno Schmidt, Evandro/Pedro Solberg e Ricardo/Emanuel.

Pelo Grupo A, os cabeças de chave Alison e Bruno Schmidt, já garantidos no Rio-2016, começaram o dia vencendo o time da Áustria, formado por Thomas Kunert/Christoph Dressler, por 2 sets a 1 (21/14, 17/21 e 17/15). Horas depois, superaram Sebastian Fuchs/Stefan Windscheif, da Alemanha, por 2 a 0 (21/18 e 21/18). Eles enfrentam nas oitavas os canadenses Daniel Dearing e Garrett May.

Campeões brasileiros de vôlei de praia, Ricardo e Emanuel tiveram pela frente adversários sul-americanos nesta sexta-feira. No primeiro deles, a parceria não tomou conhecimento dos argentinos Ian Mehamed e Nicolás Capogrosso e venceu por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Já pelo encerramento da fase de grupos, vitória contra Marco e Esteban Grimalt, do Chile, por 2 a 0 (21/14 e 21/15). Nas oitavas, eles encaram os poloneses Piotr Kantor e Bartosz Losiak.