Brasil sem a mesma força do passado nos 110 m com barreiras

O atletismo do Brasil pode ter na Olimpíada de Pequim, em agosto, um time mais forte em comparação àquele que disputou os Jogos de Atenas, há quatro anos. Mas essa ainda não é a realidade na prova dos 110 metros com barreiras. Em 2004, eram quatro atletas com índice olímpico para três vagas. Agora, a situação é inversa: apenas Anselmo Gomes tem tempo para ir a Pequim. Quem está mais perto da segunda vaga nesta prova é o novato Eder Antônio de Souza, de 21 anos. "Treino pelo índice A, de 13s55. Fiquei perto de fazer o B (13s72) no GP do Rio, mas o meu melhor tempo é 13s58, de 2007", afirmou o atleta. Redelen dos Santos, recordista sul-americano dos 110 metros com barreiras, se recupera de problema na coxa esquerda. E Matheus Inocêncio sofreu com duas lesões, na perna e no pé. Por isso, ambos ainda tentam ganhar ritmo de competição a tempo de conseguir o índice para Pequim. Os 110 metros com barreiras promete ser uma das provas mais fortes do atletismo na Olimpíada de Pequim, com destaque especial para o chinês Xiang Liu, campeão olímpico (em Atenas, com 12s91, recorde mundial) e mundial (no Japão, em 2007).