Brasil terá três saltadores em evento-teste para Pequim

César Castro, Juliana Veloso e Ubirajara Barbosa alcançaram índice nesta sexta-feira para disputar a Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, que será disputada em fevereiro de 2008, em Pequim, e servirá como evento-teste para as instalações que serão utilizados nos Jogos Olímpicos, em agosto. As notas foram atingidas durante provas da Taça Brasil da modalidade, que está sendo disputada em Palhoça (SC). César se classificou para o trampolim de 3 metros na Copa do Mundo, com a nota 420,20 - o índice era de 380 pontos. Ubirajara Barbosa vai competir na plataforma, após ter alcançado 382,60 pontos para um índice era de 380. Juliana Veloso conseguiu a classificação para disputar as duas provas. Na plataforma, somou 305,25 pontos, bem acima do índice, 270. No trampolim, marcou 285,45 pontos, quando precisava de 270 pontos. Dos três, César é o único que já tem vaga garantida na Olimpíada.