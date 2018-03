Brasil usará Liga Mundial como treino para Jogos de Pequim

A seleção brasileira de vôlei masculino encara a próxima Liga Mundial como um treino para buscar o segundo ouro olímpico consecutivo nos Jogos de Pequim, que acontecem de 8 a 24 de agosto na capital chinesa. "A Liga Mundial servirá como preparação, para fazer testes e os últimos ajustes", disse o técnico Bernardinho no centro de treinamento da seleção, na cidade carioca de Saquarema. "A Federação Internacional fez todo um trabalho de logística para nos desgastar", afirmou o treinador. O treinador garantiu que aproveitará para fazer rodízios de jogadores principalmente na primeira fase, quando pelo grupo A o Brasil encara a França, Venezuela e Sérvia. Para o ponta Giba, um dos destaques da equipe, a seleção inicia dois períodos de trabalho de uma só vez. "Chegaremos a um pico de trabalho no final da Liga Mundial e depois temos de continuar assim até acabarem os Jogos Olímpicos. Não temos tempo de cair de ritmo", afirmou o jogador. "Estamos nos preparando muito. Temos que dar um passo de cada vez para manter a hegemonia destes últimos oito anos e fechar esta etapa com chave de ouro", acrescentou. A seleção brasileira está concentrada há duas semanas em Saquarema. A estréia na Liga Mundial será contra os sérvios, dias 14 e 15 e junho, em São Paulo. As finais da competição serão em julho, no Rio de Janeiro. Após a Liga, o time brasileiro viajará ao Japão, onde fará um período de adaptação ao fuso de Pequim. CONQUISTAS Desde que Bernardinho assumiu a seleção, no final de 2000, a seleção conquistou os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, dois Mundiais (2002 e 2006) e sete Ligas Mundiais - entre elas as últimas cinco. Além disso, os brasileiros conquistaram uma Copa dos Campeões e o ouro nos Jogos Pan-americanos do Rio de Janeiro (2007), entre outros títulos.