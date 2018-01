Brasil vence Argentina e avança às oitavas no Mundial de Handebol

A seleção brasileira feminina está nas oitavas de final do Mundial de Handebol, que está sendo disputado na Dinamarca. Nesta quinta-feira, em Kolding, a equipe comandada pelo técnico Morten Soubak sofreu mais do que o esperado, mas venceu a Argentina por um placar relativamente confortável: 23 a 19. A partida foi a quarta e penúltima do Brasil no Grupo C do Mundial.

Com sete pontos, o Brasil lidera provisoriamente a chave. A França joga logo mais contra a República Democrática do Congo, lanterna do grupo, e tem tudo para vencer. Na última rodada, sexta, às 15h15 (de Brasília), Brasil e França se enfrentam para definir quem avança em primeiro.

A tendência é que quem vencer fique em primeiro e quem perder termine na terceira colocação, porque a Coreia do Sul, que empatou com Brasil e França, deve chegar aos oito pontos se confirmar o favoritismo diante de Alemanha (ainda nesta quinta) e Argentina (na sexta). Se Brasil e França empatarem, aí o grupo teria um empate tríplice na ponta.

A Argentina, por sua vez, soma apenas os dois pontos da vitória sobre o Congo e confiava na possibilidade de vencer o Brasil, um velho conhecido, para seguir sonhando com a classificação.

Assim como na final dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o Brasil fez um primeiro tempo lento contra a Argentina, errando demais no ataque e dando espaços na defesa. As argentinas aproveitaram e chegaram a estar vencendo por 7 a 6 depois de 21 minutos de partida. Só aí o time brasileiro acordou. Fez cinco gols em oito minutos e foi para o intervalo ganhando por 11 a 8.

Na segunda etapa, o Brasil chegou a abrir cinco gols de vantagem logo de início, mas permitiu à Argentina encostar em 16 a 14. Quando a coisa apertou, o time brasileiro resolveu jogar e fechou a partida com 23 a 19 no placar, desempenho muito parecido da final do Pan: 25 a 20.

Melhor do mundo em 2012, Alexandra nem jogou. Ela e Jessica Quintino, as pontas titulares da seleção, foram substituídas por Fernanda (três gols) e Célia (quatro). Deonise foi a artilheira, com sete gols, enquanto Ana Paula marcou quatro. Duda desta vez não esteve bem no ataque, com apenas dois.