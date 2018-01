Brasileiras chegam ao Mundial de Ginástica Rítmica motivadas

Depois de brilhar no Pan de Toronto, quando conquistou cinco medalhas (dois ouro, uma prata e dois bronzes), a equipe brasileira de ginástica rítmica disputa o Mundial da modalidade, em Stuttgart, com muita expectativa. Apesar da pouca tradição no nível global, as mulheres querem mostrar serviço em uma competição que vale vaga para os Jogos Olímpicos – o Brasil já tem vaga assegurada por ser país-sede.

O principal nome da delegação no individual geral é Angélica Kvieczynski, que tem como objetivo ficar entre as 24 melhores entre 141 atletas. No total, são 285 ginastas de 56 países. As 15 melhores na disputa carimbam o passaporte para o Rio. O País também tem direito a uma vaga, que será da brasileira mais bem colocada no evento.

“Nós melhoramos a limpeza de movimentos e algumas dificuldades (exercícios corporais) das séries. Tudo está dentro do planejamento”, diz Angélica, que terá a companhia de Natália Gáudio na disputa, que começa nesta segunda-feira, às 5 horas (de Brasília).

Angélica fez a aclimatação em Viena, na Áustria, e chegou na cidade alemã na quinta-feira. A brasileira elogia o trabalho com a técnica búlgara Luchia Egermann durante o período. “Ela me recebeu bem, me tratou como se eu fosse atleta dela e também me ajudou com alguns detalhes nas séries.”

Hoje ela participa do treino de pódio. “É importante para conhecermos o ambiente e, às vezes, até mudar a cor do aparelho. Se ele é da mesma cor do teto fica difícil. Já aconteceu de eu precisar colocar um detalhe escuro no arco para competir ou nas maças, que são aparelhos rápidos”, explica.

Ela está no grupo B2 do Mundial, ao lado de Rússia, Ucrânia, Áustria, Bélgica e Espanha. Amanhã compete no arco, na terça na bola, maças na quarta-feira e fita no dia seguinte. Se ficar entre as 24, disputa a decisão na sexta. “Essa é a meta: estar na final.” E não elege um elemento como favorito: “Eu gosto de todos os aparelhos, quero fazer o meu melhor em todos.”

Já a seleção de conjunto será formada por Ana Paula Ribeiro, Beatriz Pomini, Dayane Amaral, Emanuelle Lima, Jéssica Maier e Morgana Gmach. A técnica Camila Ferezin manteve a mesma equipe que fez bonito em Toronto. A meta é melhorar na classificação em relação à edição anterior do Mundial, quando o Brasil ficou em 15º lugar.

PROGRAMAÇÃO

Domingo (6)

Treinamento de pódio individual

Segunda-feira (7)

5h às 6h15: qualificatória individual arco e bola grupo A

6h15 às 7h25: qualificatória individual arco e bola grupo B

9h às 10h05: qualificatória individual arco e bola grupo C

10h05 às 11h15: qualificatória individual arco e bola grupo D

Terça-feira (8)

5h às 6h05: qualificatória individual arco e bola grupo C

6h05 às 7h15: qualificatória individual arco e bola grupo D

9h às 10h15: qualificatória individual arco e bola grupo A

10h15 às 11h25: qualificatória individual arco e bola grupo B

14h30 às 15h: cerimônia de abertura

15h às 15h30: final individual arco

15h35 às 16h: final individual bola

16h: premiações individual arco e bola

Quarta-feira (9)

5h às 6h35: qualificatória individual maças e fita grupo D

6h55 às 8h20: qualificatória individual maças e fita grupo C

10h às 11h35: qualificatória individual maças e fita grupo B

11h55 às 13h30: qualificatória individual maças e fita grupo A

Quinta-feira (10)

5h às 6h35: qualificatória individual maças e fita grupo B

6h55 às 8h30: qualificatória individual maças e fita grupo A

10h às 11h35: qualificatória individual maças e fita grupo D

11h55 às 13h20: qualificatória individual maças e fita grupo C

15h às 15h30: final inbdividual maças

15h35 às 16h: final individual fita

16h: premiações individual maças, fita e por equipe

Sexta-feira (11)

4h: treinamento de pódio conjunto

11h às 13h30: final individual geral (ginastas da 13ª a 24ª colocação)

14h30 às 17h: final individual geral (ginastas da 1ª a 12ª colocação)

17h: Prêmio de Elegância Longines

17h: premiação individual geral

Sábado (12)

8h às 9h35: qualificação conjunto grupo A

10h às 11h25: qualificação conjunto grupo B

11h25: premiação conjunto geral

14h30 às 16h: Gala

Domingo (13)

8h às 8h40: final conjunto cinco fitas

8h40 às 9h20: final conjunto dois arcos e três pares de maças

9h20: premiações conjunto por aparelhos

9h45 às 10h05: cerimônia de encerramento