Brasileiro conquista vaga em Pequim no Tae kwon do

O atleta Márcio Wenceslau conquistou, neste domingo, sua vaga aos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 ao levar o ouro na seletiva de tae kwon do, disputada em Cali, na Colômbia, que possui 24 vagas em disputa. Wenceslau, que é o atual vice-campeão mundial e pan-americano na categoria até 58 kg, conquistou sua vaga ao vencer quatro lutas, sendo a penúltima delas diante do rival canadense Jocelyn Addison, que o havia derrotado na final do Pan-americano disputado no Rio de Janeiro. Já a final foi diante do mexicano Guillermo Perez. Depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Wenceslau venceu o oponente na morte súbita.