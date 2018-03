Briga entre governo e comitê ameaça presença do Iraque em Pequim Uma disputa entre o governo do Iraque e o comitê olímpico do país surgida nesta quarta-feira pode ameaçar a participação dos atletas iraquianos nos Jogos Olímpicos de Pequim. Menos de três meses antes do início dos Jogos de Pequim, o porta-voz do governo iraquiano Ali al-Dabbagh anunciou que o gabinete presidencial decidiu desmontar o Comitê Olímpico Iraquiano. Ele disse que o comitê era ilegítimo porque não tinha quórum nem realizava novas eleições. Um comitê temporário seria formado, chefiado pelo Ministério de Esporte e Juventude, que convocaria eleições para um novo Comitê Olímpico em até três meses, disse o porta-voz. O presidente do Comitê Olímpico Iraquiano, Bashar Mustafa, reagiu com irritação, acusando o ministério de "interferência ostensiva ao controle e de prejudicar o trabalho do Comitê Olímpico Iraquiano". "Nós recebemos uma notificação do Comitê Olímpico Internacional... eles vão suspender o Iraque se essa decisão for implementada, então não podemos participar de Pequim", disse o dirigente esportivo. O COI não estava imediatamente disponível para comentar. Os Jogos Olímpicos de Pequim começam em 8 de agosto, e o Iraque planeja enviar uma pequena delegação, apesar da violência que matou mais de 100 atletas do país desde a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003. Mustafa disse que encontraria o presidente do Iraque, Jalal Talabani, e o primeiro-ministro, Nuri al-Maliki, na quinta-feira, para tentar persuadi-los a desistir da decisão. O governo afirma que o Comitê Olímpico do Iraque é um órgão temporário e que novas eleições devem ser realizadas, mas os membros da entidade alegam que houve um acordo para realização do pleito depois da Olimpíada. Até o momento, ao menos sete atletas iraquianos -- dois remadores, um halterofilista, um velocista, um arremessador de disco, um judoca e um arqueiro -- já garantiram vaga em Pequim.