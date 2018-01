Luiz Alberto sofre lesão e abandona disputa do decatlo no Mundial

Medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, Luiz Alberto de Araújo abandonou a disputa do decatlo do Campeonato Mundial de Atletismo de Pequim (China) após a realização de três provas. De acordo com o médico da delegação brasileira, Cristiano Laurino, o decatleta sofreu uma lesão no pé.

"O Luiz Alberto sofreu entorse no pé esquerdo durante o salto em distância e como a dor persistiu, ele teve que parar. O atleta não apresentava qualquer limitação nos treinos e no aquecimento para a prova", disse Laurindo, de acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

No momento em que desistiu, Luiz Alberto era apenas o 15.º colocado, com pontuação aquém daquela obtida no Pan. O Brasil segue representado em Pequim por Felipe Vinícius dos Santos, sétimo colocado após as quatro primeiras provas. Mas o brasileiro vai melhor nas provas que exigem velocidade e tende a cair na classificação. Ele já somou 3.430 pontos, 89 a menos do que tinha no Pan. Em Toronto, foi o quarto colocado.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a sessão matinal desta sexta-feira em Pequim, Talles Frederico Silva competiu no salto em altura e parou em 2,17m, no 39.º e último lugar. O brasileiro chegou a saltar 2,28m nesta temporada e precisava melhorar em um centímetro tal marca para ir à final.