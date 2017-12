Cavaleiro venezuelano garantido na Olimpíada morre em acidente

O cavaleiro venezuelano Andrés Rodríguez, classificado para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, morreu nesta segunda-feira na cidade de Wellington, nos Estados Unidos, em um acidente de trânsito, segundo um comunicado divulgado no perfil do atleta no Facebook.

Rodríguez, de 31 anos, estava no veículo acompanhado de Sophie Walker, também amazona e esposa do cavaleiro Brian Walker, quando, após saírem de uma festa de aniversário, teria perdido o controle e batido em um poste de Wellington, que fica no condado de Palm Beach, na Flórida.

O cavaleiro venezuelano foi levado a um hospital próximo, mas morreu horas mais tarde, segundo a nota divulgada no Facebook, que explica que "as circustâncias do acidente ainda não estão claras". Já Sophie morreu ainda no local da batida.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rodríguez ganhou a medalha de prata no salto dos Jogos Pan-Americanos de 2015, disputados em Toronto (Canadá). Além disso, venceu no ano passado 15 provas internacionais, entre elas o Grande Prêmio do CSI4 de Wellington.