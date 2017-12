CBAt convoca 35 atletas para camping de revezamentos no Rio A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta sexta-feira a convocação de 35 atletas para o primeiro camping de provas de pista do ano. Participam do treinamento, entre o próximo domingo e o sábado de carnaval, os 14 melhores do País nos 100m tanto no masculino quanto no feminino e sete meio-fundistas dos 400m no masculino. O Brasil tem vaga olímpica nos quatro revezamentos do atletismo.