CBDA define equipe e descarta Cielo como reserva no Rio-2016

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou nesta quinta-feira a equipe que vai representar o País nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro sem a presença de Cesar Cielo. O campeão olímpico e mundial conquistou o índice em duas provas, mas não ficou entre os mais bem colocados e por isso não será chamado para a disputa.

"Não tem nenhuma especulação de o Cesar entrar depois dos resultados feitos na piscina, dentro daquilo que eram os critérios estabelecidos", comentou Alberto Silva, técnico da equipe masculina.

Cielo ficou com o terceiro melhor tempo nos 50 metros livre, mas, como só existem duas vagas, elas ficaram com Bruno Fratus e Ítalo Manzine. Nos 100 metros livre, ele fez o sétimo tempo, também dentro do índice estabelecido, e por isso não terá vaga para completar a equipe do revezamento 4x100 metros livre, que terá os titulares Marcelo Chierighini, Nicolas Oliveira, João de Lucca e Matheus Santana, além do reserva Gabriel Santos.

Para Ricardo de Moura, diretor-executivo da CBDA, a decisão levou em conta o desempenho dos atletas. "Nós vamos bater um papo com ele, mas vamos seguir o critério. Pelo critério de classificação, ele tem o sétimo tempo. Então, não adianta, é muito difícil. Vamos sentar com todos e dizer: a equipe é essa. E acabou. Até porque temos de começar a definir a documentação dos atletas", avisou.

O próprio Cielo havia afirmado na noite de quarta, poucas horas após perder a vaga olímpica, que não aceitaria convite para integrar o time do revezamento. "Não seria justo (entrar por convite). O Brasil definiu aqui (no Troféu Maria Lenk) quem são os melhores nadadores, e eu fiquei fora. O esporte é assim. Não vejo como isso poderia acontecer", declarou Cielo.

Confira abaixo a equipe que representará a natação do Brasil no Rio:

Masculino

Bruno Fratus (50m livre)

Ítalo Manzine (50m livre)

Marcelo Chierighini (100m livre, 4x100m livre e 4x100m medley)

Nicolas Oliveira (100m livre, 200m livre e 4x100m livre)

João de Lucca (200m livre e 4x100m livre)

Matheus Santana (4x100m livre)

Luiz Altamir (400m livre)

Brandonn Almeida (1500m livre e 400m medley)

Miguel Valente (1500m livre)

João Gomes Jr (100m peito e 4x100m medley)

Felipe França (100m peito)

Tales Cerdeira (200m peito)

Thiago Simon (200m peito)

Guilherme Guido (100m costas e 4x100m medley)

Leonardo de Deus (200m costas e 200m borboleta)

Kaio Marcio (200m borboleta)

Henrique Martins (100m borboleta e 4x100m medley)

Marcos Macedo (100m borboleta)

Henrique Rodrigues (200m medley)

Thiago Pereira (200m medley)

Feminino

Etiene Medeiros (50m livre, 100m livre, 100m costas e 4x100m livre)

Graciele Herrmann (50 m livre)

Larissa Oliveira (100m livre, 200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre)

Jessica Bruin (4x200m livre)

Gabrielle Roncatto (4x200m livre)

Manuella Lyrio (200m livre, 4x100m livre e 4x200m livre)

Daiene Dias (100m borboleta)

Daynara de Paula (100m borboleta e 4x100m livre)

Joanna Maranhão (200m medley e 400m medley)