CBDA fecha programação dos nadadores até a Olimpíada

Com a confirmação dos 19 nadadores brasileiros classificados para a Olimpíada de Pequim, depois da disputa do Troféu Maria Lenk - que terminou domingo passado, no Rio -, a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta quarta-feira a programação da equipe olímpica. Assim, um grupo de seis atletas já viaja no próximo domingo para a Espanha, onde farão um período de treinamento na altitude da cidade de Sierra Nevada. O grupo que viaja para os treinos na Espanha tem os nadadores Fabíola Molina, Nicolas Oliveira, Gabriel Mangabeira, Joanna Maranhão, Thiago Pereira e Rodrigo Castro - conta também com a maratonista aquática Ana Marcela Cunha. Eles ficarão por lá até o dia 8 de junho, quando uma parte segue para a disputa do Troféu Mare Nostrum, ainda na Europa. Thiago Pereira e Rodrigo Castro vão para Barcelona, onde a etapa do Circuito Mare Nostrum acontecerá nos dias 10 e 11 de junho - lá, terão a companhia de César Cielo, Daynara de Paula, Eduardo Deboni e Kaio Márcio Almeida. Depois, eles ainda competem na etapa de Canet, na França, nos dias 14 e 15 de junho. Em Canet, outros nadadores brasileiros estarão presentes na competição: Flávia Delaroli, Lucas Salatta, Guilherme Guido, Fernando Silva, Felipe França, Henrique Barbosa, Gabriella Silva e Nicholas Santos. Depois disso, a maioria dos nadadores volta ao Brasil para a reta final de treinamentos. Alguns atletas, no entanto, ainda terão novas viagens, como é o caso de Kaio Márcio Almeida, que irá treinar em Las Lomas, no México, a partir do dia 1.º de julho. "Fizemos uma preparação muito personalizada. Respeitando as limitações orçamentárias, cada um tem um programa montado em função do estilo que nada, de suas características e necessidades pessoais", explicou o supervisor técnico de natação da CBDA, Ricardo de Moura, lembrando que a seleção fará aclimatação em Macau, de 24 de julho a 4 de agosto, antes de ir para Pequim.