Centro tecnológico dos Jogos 2008 começa suas atividades

O centro de tecnologia para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, administrado pela multinacional Atos Origin, já está operando e pronto para iniciar a distribuição de 10 mil computadores, mil redes informáticas e 2 mil impressoras para as diversas sedes dos Jogos. O novo centro, chamado de "PC Factory", está localizado no distrito de Shunyi, a nordeste de Pequim, e fornecerá os equipamentos que serão usados nos estádios olímpicos e em outras instalações que façam parte do evento. A fabricante de computadores chinesa Lenovo também cooperou na abertura do centro, que configurará e testará todos os aparelhos da rede informática dos Jogos, segundo assinalou Jeremy Hore, técnico/chefe da Atos Origin. A Atos Origin também será responsável pelos sistemas tecnológicos dos Jogos de Inverno de Vancouver 2010 e pelos Jogos Olímpicos de Londres 2012.