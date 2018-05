Cesar Castro garante vaga para Rio-2016 nos saltos ornamentais

O brasileiro Cesar Castro garantiu neste domingo uma vaga para disputar a prova indivudal de saltos ornamentais nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O atleta de 33 anos ficou com a 16ª posição na fase preliminar do trampolim de três metros na Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, evento-teste para as Olimpíadas, realizado no Parque Aquático Maria Lenk até o próximo dia 24.

Na competição, os 18 primeiros colocados se classificavam para os Jogos. Castro registrou 400,25 pontos e passou à semifinal da Copa do Mundo. Experiente, ele tem no currículo a participação em três Olimpíadas, além de medalhas em dois Pan-Americanos: prata no Rio de Janeiro (2007) e bronze em Guadalajara (2011).

O primeiro lugar na preliminar de hoje ficou com o francês Matthieu Rosset (464,85 pontos), seguido do mexicano Rommel Pacheco (463,15) e do italiano Andrea Chiarabini (449,05).Outro brasileiro na disputa, Ian Matos, somou 343 pontos e terminou na 39ª posição.

Outros 12 atletas conquistaram vagas para a Rio 2016 no último Mundial dos Esportes Aquáticos, em agosto, em Kazan, na Rússia. Na ocasião Castro ficou em 14º lugar, com 430 pontos, e chegou a ser anunciado como dono da 12ª vaga em função da exclusão de lugares ocupados por vencedores continentais, que pela regra também estão automaticamente classificados. No entanto, isto não se confirmou e ele teve que buscar a vaga na Copa do Mundo.

A semifinal do trampolim de três metros masculino acontecerá na amanhã, com início previsto para as 16h15. O dia também terá Luana Lira e a veterana Juliana Veloso nas eliminatórias individuais dos três metros feminino.