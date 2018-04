Cesar Cielo perde vaga para Ítalo Manzine e fica fora da Olimpíada

Atual recordista mundial e campeão olímpico em Pequim-2008, Cesar Cielo está fora dos Jogos Olímpicos do Rio. O maior nome da história da natação brasileira ficou no terceiro lugar na final dos 50m livre do Troféu Maria Lenk e, ainda que tenha melhorado seu índice de qualificação, não conseguiu a vaga na Olimpíada. Foi superado por Bruno Fratus e por Ítalo Manzine.

Visivelmente decepcionado após a prova, Cesar Cielo pediu desculpas à torcida, falando para o sistema de som do Estádio Aquático Olímpico. "Vou pedir desculpas para vocês. Fiquei muito aquém do que sei fazer. Não nadei bem hoje (quarta) e é muito difícil estar conversando com vocês do jeito que estou conversando hoje. Bola para frente".

Depois, chorando, Cielo pediu desculpas aos pais. Ele teve uma péssima temporada no ano passado, retirando-se do Mundial de Kazan (Rússia) por lesão, e, depois, saindo do Torneio Open, primeira seletiva da natação, após ter um resultado ruim nos 100m livre.

Ele chegou a fazer índice para os 100m livre na segunda-feira, mas abriu mão de nadar a final do Maria Lenk, quando poderia melhorar seu índice de qualificação e se garantir na Olimpíada no revezamento 4x100m livre. Cielo, entretanto, preferiu se poupar pensando na prova desta quarta-feira.

Pela manhã, Cielo foi o mais rápido das eliminatórias, com o tempo de 21s99, nona melhor marca do ranking mundial. Superou os 22s08 de Ítalo Manzine no Open e entrou provisoriamente na equipe olímpica.

À tarde, a final atrasou mais de 40 minutos, por conta de uma queda de energia no local. Quando o tiro de largada foi dado, completou no terceiro lugar, com 21s91. Ficou atrás de Bruno Fratus (21s74) e de Ítalo Manzine (21s82), seu desconhecido colega de Minas Tênis Clube, de apenas 24 anos. Mesmo se tivesse repetido seu melhor resultado de 2015 (22s84 no Maria Lenk), não iria ao Rio-2016.

Curiosamente, Cielo fica fora da Olimpíada apesar de ocupar o oitavo lugar do ranking mundial, como um dos nove nadadores a completarem os 50m livre na casa de 21 segundos este ano. Fratus é o quinto, enquanto Ítalo aparece em sexto. O melhor é o francês Florent Manaudou, com 21s42.