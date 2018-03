Chama olímpica passa por Hainan em dia sem incidentes

A passagem da chama olímpica pela província de Hainan, na China, foi marcada pela ausência de incidentes e pelas fortes medidas de segurança adotadas que incluíram modificações de última hora no trajeto. Cerca de 1.600 policiais, distribuídos a cada 20 metros, vigiaram a passagem da chama pela região. Veja também: Escalada da tocha olímpica ao Everest prossegue, apesar da neve Segundo o jornal local South China Morning Post, as variações no percurso não foram anunciadas e ainda não se sabe as razões de elas terem sido feitas. O revezamento da tocha começou em Wuzhishan e o primeiro condutor foi Li Yuqiang, mesa-tenista medalha de ouro nos Jogos Paraolímpicos de 2004, em Atenas, informou a agência oficial chinesa Xinhua. Após deixar Wuzhinshan, o fogo olímpico foi a Wanning e Qionhai, passando em frente à sede do Fórum de Boao, em um percurso de mais de 30 quilômetros que contou com a participação de 208 pessoas. A chama deve chegar a Haikou, capital de Hainan, por onde passará antes de ir para Cantão. Hainan é terceira província chinesa a receber a chama olímpica, que já passou por Hong Kong e Macau.