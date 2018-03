Reuters O presidente venezuelano, Hugo Chávez, condecorou os 100 esportistas do país que se classificaram para os Jogos Olímpicos de Pequim, que começam no dia 8 de agosto de 2008. Para Chávez, a Venezuela tem capacidade para se tornar uma potência esportiva nos próximos anos. "Temos de valorizar a nossa geração de ouro. Estamos nos convertendo num dos grandes nomes do esporte"