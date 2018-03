China alerta contra população contra fraudes olímpicas

Estelionatários estão montando sites falsos para a venda de ingressos olímpicos, vendendo títulos financeiros fraudulentos e promovendo competições inexistentes, disse a imprensa estatal chinesa na quinta-feira, num alerta à população. De acordo com a agência de notícias Xinhua, há oito fraudes olímpicas mais comuns. Numa delas, a pessoa recebe mensagens por celular oferecendo um suposto prêmio dos organizadores dos Jogos, condicionado ao pagamento de uma determinada taxa. Em outro golpe, as pessoas são informadas de que um depósito de medalhas pegou fogo, e que o governo estaria oferecendo recompensas por medalhas desaparecidas. Neste caso, a Xinhua não explica exatamente como se dá o golpe. Um terceiro golpe envolve a criação de sites que oferecem ingressos supostamente devolvidos, e um quarto oferece títulos públicos e cotas de fundos financeiros vinculados à Olimpíada. "Eles manipulam uma rede de mentiras para tentar e enganar as pessoas, para realizar suas fraudes tirando vantagem do desejo da vítima por um pequeno ganho", disse a Xinhua.