China defende 'embelezamento' de Pequim para os Jogos

Um alto funcionário de Pequim defendeu nesta quarta-feira a política de demolições para embelezar a capital para as Olimpíadas do ano que vem. "Quando fazemos as demolições, observamos estreitamente a lei", afirmou o funcionário, Sang Xiaowei, em uma coletiva de imprensa organizada pelo Bocog, o Comitê Organizador das Olimpíadas. "Nós reforçamos quatro slogans: demolir segundo a lei, fazê-lo de modo civil, fazê-lo amigavelmente e assegurar a transparência", disse Xiaowei. Milhares de famílias foram expulsas este ano do Central Business District (CBD), o novo bairro supermoderno em construção no centro de Pequim, projetado para a realização das Olimpíadas. A construção mais importante no interior do CBD é o novo quartel general da televisão estatal, CCTV, uma construção futurista projetada pelo arquiteto holandês Rem Koohlaas. Segundo o Centro para o Direito à Moradia de Genebra, mais de 1,5 milhão de pessoas foram obrigadas a se mudar devido às construções ligadas às Olimpíadas. Os cidadãos retirados reclamam que as indenizações oferecidas pelo governo municipal não são suficientes para a compra de casas no mesmo valor daquelas que foram obrigadas a deixar. Xiaowei afirmou que apenas no CBD estão em construção 31 novos projetos que ocupam uma superfície de cinco milhões de metros quadrados. As Olimpíadas de Pequim acontecem entre os dias 8 e 24 de agosto do próximo ano.