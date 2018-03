China diz que Olimpíada será poluída se indústrias não agirem

A China alertou nesta sexta-feira que a promessa de realizar uma Olimpíada sem poluição será descumprida se as indústrias de Pequim e arredores não tomarem providências. Veja também: Tibetanos protestam na embaixada chinesa em Bruxelas Tribunal libera sul-africano com próteses a disputar os Jogos A poluição em Pequim é uma das principais preocupações dos atletas. Por causa dela, o bicampeão olímpico Hailé Gebrselassié, que é asmático, desistiu de disputar a maratona. Pequim decidiu fechar todas as principais fontes de poluição industrial no município e pediu a cinco províncias vizinhas que reduzam ou parem a produção para que em agosto a Olimpíada transcorra sob céu azul. Mas em abril um dirigente do setor disse que as siderúrgicas esperam subsídios diretos para reduzir sua produção, o que indica uma relutância dos níveis locais em aceitar prejuízos em prol dos interesses nacionais. Num raro momento de rompimento com o habitual otimismo dos organizadores, o ministro da Proteção Ambiental, Zhou Shengxian, alertou que a China estará à mercê da natureza para garantir o ar puro nos Jogos. "No atual nível de progresso e intensidade, podemos cumprir os padrões nacionais e a promessa olímpica do nosso governo [apenas] sob condições climáticas normais", disse Zhou em discurso a dirigentes do governo e do setor industrial, transcrito na sexta-feira pelo jornal oficial do ministério. "Mas devemos ter claro que a tarefa em questão continua sendo desafiadora, e que a situação ambiental ainda é bastante sombria", afirmou Zhou, que qualificou como "muito desequilibrada" a promessa de adoção de tecnologias limpas em todas as regiões. "Em todas as localidades, ainda há problemas óbvios a respeito da implantação lenta e inconsistente desses projetos. Devemos prestar muita atenção a eles e não baixar a guarda", acrescentou. Pequim ainda não informou quais fábricas terão de reduzir a produção, mas sinaliza que tomará medidas duras contra o setor industrial caso a poluição persista. Zhou fez uma menção específica às usinas termoelétricas, ameaçando com o fechamento total ou parcial daquelas que não instalarem mecanismos de eliminação do enxofre. Ele sugeriu que a luta contra a poluição será mantida inclusive depois de começado o período olímpico. "Assim que houver qualquer condição climática desfavorável durante o período olímpico, as regiões vizinhas devem adotar medidas sérias para cooperar no cumprimento das metas de ar puro", disse Zhou.