China facilitará transporte de deficientes nos Jogos

Chegar à Grande Muralha não será mais um desafio para aqueles que usam cadeira de rodas. As autoridades da China anunciaram que irão desenvolver projetos para que portadores de necessidades especiais possam visitar cerca de 60 monumentos do pais. As obras devem ficar prontas até o início dos Jogos Olímpicos de Pequim, que começam em 8 de agosto de 2008. "Será construída uma rampa para permitir que as cadeiras de rodas alcancem a primeira torre da seção da Grande Muralha de Badaling. A obra não danificará em nada a Grande Muralha", disse Wang Fengbin, membro do bureau de turismo do condado de Yanqing, ao jornal China Daily. A rampa já está em construção, mas também está previsto descer os guichês de venda de entradas, reformar os serviços públicos e tornar acessíveis as lojas de lembranças. Reformas similares serão realizadas em outros 59 pontos turísticos emblemáticos de Pequim, como o Templo do Céu ou o Palácio de Verão, com o objetivo de conseguir realizar Jogos Olímpicos com um "ambiente amistoso" para os portadores de necessidades especiais. Todas estas obras se juntarão às já realizadas até o momento, o que levará Pequim a investir outros US$ 10 milhões (cerca de R$ 18 milhões) nestes projetos.