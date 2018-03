China não comenta oferta do dalai lama de ir à Olimpíada

O porta-voz do Ministério de Exteriores da China, Qin Gang, evitou falar nesta quinta-feira sobre o convite do dalai lama, líder espiritual dos tibetanos, de comparecer aos Jogos Olímpicos caso fosse convidado e se as conversas com o Governo chinês fossem construtivas. "Ouvimos os comentários pertinentes da parte do dalai lama, mas se ele quer de verdade contribuir com sua pátria deveria abandonar suas atividades separatistas, deixar de organizar e provocar atividades violentas e deixar de interromper os Jogos Olímpicos", disse Qin. O dalai lama mostrou na quarta-feira em Londres sua vontade de estar em Pequim em agosto para os Jogos Olímpicos se houver avanço nas conversas entre seus representantes e as autoridades de Pequim sobre a autonomia do Tibete. Os distúrbios de março em Lhasa, que deixaram 19 mortos, segundo as autoridades chinesas, ou mais 200 devido à posterior repressão chinesa, de acordo com o Governo tibetano no exílio, provocaram uma onda internacional de protestos que levou Pequim a manter as conversas com representantes do líder espiritual. "Nas atuais circunstâncias, toda a China está centrada nos trabalhos de ajuda às vítimas do terremoto", acrescentou Qin, dando a entender que, por enquanto, as conversas com os representantes do dalai lama não são prioritárias. Os eventos de março no Tibete criaram tentativas de boicote no revezamento da tocha, enquanto o terremoto de Sichuan do último dia 12 transformou a passagem da chama mais em um símbolo de solidariedade para com as vítimas do que na festa que havia planejado o Comitê Organizador de Pequim 2008.