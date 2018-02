Chinês é preso por clonar site do Comitê dos Jogos de Pequim

O técnico de computadores chinês, Liao Peigui, foi condenado a seis meses de prisão por um golpe realizado por meio de um site "clonado" do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog). Usando o site "clonado", Liao pediu a alguns clientes que pagassem uma "comissão de aceitação" dos ingressos para as competições olímpicas que haviam vencido em uma falsa loteria realizada no site. No momento de sua prisão, em setembro, Liao era suspeito de ter ganhado com o golpe mais de 50 mil euros - cerca de R$ 135 mil. O Tribunal Mediador do Povo de Pequim, onde foi processado, conseguiu demonstrar o pagamento de somente duas pessoas, num total de três mil yuans (cerca de 300 euros).