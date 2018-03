Chineses simplificam caminho da tocha olímpica após terremoto

Os organizadores da Olimpíada de Pequim anunciaram nesta terça-feira que o percurso da tocha olímpica será simplificado, devido ao terremoto que matou pelo menos 12 mil pessoas na província de Sichuan, região central do país. "O revezamento da tocha será baseado no princípio de que a segurança deve vir em primeiro lugar. Vamos simplificar procedimentos. Nosso foco será na simplicidade", afirmou Sun Wiede, diretor de comunicação do comitê organizador. De acordo com Wiede, as cerimônias e discursos serão menores, e haverá uma menor celebração na passagem da tocha pelas cidades. Na quarta-feira, será respeitado um minuto de silêncio antes do início do revezamento do fogo olímpico em Ruijin. A programação do revezamento prevê a chegada da tocha à província de Sichuan, epicentro do terremoto, no dia 15 de junho. Zhang Jian, um dos diretores do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, afirmou que, apesar do terremoto, "a China, Pequim e a Olimpíada são seguros".