COB inicia pré-registro de atletas para as Olimpíadas

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) iniciou nesta sexta-feira, na Cidade do México, o pré-registro dos atletas do país para a disputa dos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, que acontecerão de 8 a 24 de agosto. Três representantes do departamento técnico do COB foram ao encontro: Marcus Vinícius Freire, chefe de missão da delegação brasileira, José Roberto Perillier, sub-chefe de missão, e Paulinho Villas Boas, adjunto técnico. Eles se encontrarão com representantes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim (Bocog, na sigla em inglês) na reunião que pretende esclarecer com as chefias de missão detalhes finais sobre o credenciamento de atletas e oficiais das delegações. O Brasil fez o pré-registro de 270 atletas. Até agora, o país já tem 233 vagas garantidas, em um número recorde de 28 modalidades. Basquete, ciclismo BMX, tênis e triatlo ainda tentam a classificação para os Jogos. Contando treinadores e dirigentes, o grupo pode chegar a 450. A reunião ocorre na sede da Organização Desportiva Pan-americana (Odepa), na capital mexicana. Segundo Reynaldo González, da entidade, o Bocog receberá as relações de 18 países da América - os outros farão sua inscrição por telefone, enquanto os Estados Unidos realizam o processo diretamente em Pequim. "O objetivo dessa reunião é facilitar o trabalho que os chefes de missão terão no dia 23 de julho, data do registro oficial dos integrantes de cada delegação em Pequim. As relações do Bocog têm sido as melhores possíveis e isso colabora para o sucesso do evento", comentou Marcus Vinícius.