COB pede R$ 27 milhões ao governo para preparar atletas

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) fica com a maior parcela, se conseguir mais R$ 27 milhões para a preparação da equipe que vai à Olimpíada de Pequim, em 2008. O dinheiro deve ser captado através da Lei de Incentivo Fiscal - o governo poderá obter a verba com a isenção de impostos da Petrobras. Nesta quarta, o projeto de apoio aos atletas foi apresentado ao Ministério dos Esportes, em Brasília. O COB reivindica R$ 27 milhões para 27 modalidades de 23 confederações, mas é o que pede mais: R$ 6.628.476,00, 24,54% do total dos recursos. Segundo o projeto, o dinheiro do COB será usado para programas de avaliações físicas, controle de doping, viagens de inspeção a Pequim, compra e aluguel de material esportivo, além de recursos para a administração do projeto em si. Se entrarem nos cofres do COB e das Confederações, os R$ 27 milhões aumentam a verba que o esporte olímpico já recebe, através da Lei Agnelo Piva - foram R$ 57 milhões em 2006 (2% dos prêmios das loterias). O Brasil já tem 131 atletas de 17 modalidades classificados para os Jogos Olímpicos de Pequim. Cada Confederação fez seu pedido de recursos; abaixo do COB, os que solicitaram verbas maiores foram, pela ordem, a vela, o hipismo, o judô e o atletismo. Segundo as entidades, as verbas serão usadas em pré-olímpicos (caso do basquete, por exemplo), treinamentos, competições nacionais e internacionais e aclimatação ao fuso horário da China. Para ver o projeto completo, clique aqui e baixe o documento (em formato pdf).