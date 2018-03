COI começa visita a Londres, sede dos Jogos de 2012

Inspetores do Comitê Olímpico Internacional (COI) começaram nesta terça-feira, sua visita de três dias a Londres, onde supervisionarão os preparativos para os Jogos de 2012, que serão disputados na capital britânica. Mesmo com o início das obras marcado para junho, os organizadores ainda não chegaram a um acordo com os construtores, mas garantiram que o planejamento previsto para a Vila Olímpica "segue em andamento". A Autoridade de Desenvolvimento Olímpico (ODA, na sigla em inglês), encarregada da infra-estrutura, disse que os desafios impostos pela situação econômica global tinham "dificultado" os acordos com a empresa australiana Lend Lease. Esse será um dos temas sobre os quais os 18 inspetores do COI buscarão maiores garantias durante sua estadia na capital britânica. Já a ODA afirmou que as obras na Vila Olímpica terão início no próximo mês. "Esperamos assinar compromissos internos em breve e devemos contar com acordos financeiros antes do fim do ano. A situação econômica continua sendo um desafio, mas continuamos concentrados no programa", disse este porta-voz. Uma fonte da comissão coordenadora do COI disse à imprensa britânica que a comissão "desejará obter garantias de que a construção da Vila será feita a tempo, como o planejado, já que é o projeto mais importante do Parque Olímpico". Os membros da comissão visitam nesta terça as instalações que abrigarão os Jogos Olímpicos e posteriormente se reunirão com dirigentes do comitê organizador de Londres 2012, entre os quais se incluem o novo prefeito da cidade, o conservador Boris Johnson, e o chefe da organização do evento, Sebastian Coe.