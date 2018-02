COI estuda maneiras para evitar apostas nos Jogos de Pequim

O Comitê Olímpico Internacional (COI) vai montar uma estratégia para garantir que apostas ilegais não afetem os Jogos Olímpicos de Pequim, no próximo ano. Nesta quarta-feira, em Lausanne, o COI esteve reunido com Paul Condon, o ex-chefe da Scotland Yard, a polícia de investigação de Londres, e decidiu estabelecer um plano para evitar que as apostas ilegais sejam feitas. Segundo o presidente do COI, Jacques Rogge, a idéia é a de criar mecanismos de monitoramento das apostas nas bolsas espalhadas pelos continentes. Os chineses são famosos por serem os maiores apostadores do mundo e o aumento de escândalos no futebol, tênis e outros esportes está fazendo com que o COI também estabeleça um plano. Rogge quer fechar acordos com as casas de apostas para que alertas sejam dados pelos responsáveis das bolsas de qualquer ação suspeita envolvendo apostas em jogos e competições nas Olimpíadas. "A idéia é de que eles nos informem para que possam agir", disse. Para estabelecer a estratégia, Rogge tentará convencer as principais federações esportivas a aderir ao plano. Um evento ainda será organizado em 2008 para negociar a estratégia. No COI, o desafio de lutar contra as apostas segue o mesmo caminho do combate contra o doping. "Precisamos lidar com esse problema", afirmou Rogge. Para o britânico Paul Condon, os Jogos Olímpicos não estão entre os principais alvos das apostas. Mas não exclui que os problemas podem começar a aparecer.