COI rejeita equipe independente do Tibete na Olimpíada

O Comitê Olímpico Internacional (COI) rejeitou nesta segunda-feira um pedido do Tibete para ser representado por uma equipe independente na Olimpíada de Pequim, em agosto do ano que vem. Assim, os tibetanos terão mesmo de se integrar à delegação da China, país do qual fazem parte. Apesar de lutar pela independência, o Tibete é controlado pela China desde 1951. Nesta segunda-feira, representantes de um não oficial Comitê Olímpico Tibetano estiveram na sede do COI, na Suíça, para pleitear a utilização de uma equipe própria na Olimpíada - cerca de 100 manifestantes favoráveis à causa, inclusive alguns monges budistas, também apareceram no local, mas nada disso surtiu efeito. "A posição do COI é de não aceitar nossa reivindicação", anunciou o presidente do Comitê Tibetano, Wangpo Tethong. Já Michel Filliau, dirigente do COI, explicou que desde 1996 apenas países reconhecidos pela comunidade internacional podem ter equipes olímpicas - Palestina, Hong Kong e Taiwan, por exemplo, são exceção por terem pleiteado antes desta data. Nem a possibilidade de atletas do Tibete competirem em Pequim como "atletas olímpicos independente" foi aceita. "Atletas dessa região estão sob o controle do Comitê Olímpico da China", avisou a porta-voz do COI, Giselle Davies. "O Tibete é parte do território chinês", limitou-se a dizer o Comitê Organizador da Olimpíada de Pequim. "A possibilidade de participação nos Jogos como uma delegação separada não existe." Segundo os representantes tibetanos, cerca de 30 atletas, todos refugiados, teriam condições de disputar a Olimpíada de Pequim caso fosse formada a delegação do Tibete. Mas nenhum deles irá atuar sob a bandeira chinesa.