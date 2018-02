COI retira medalhas de Marion Jones conquistadas em Sydney-2000 O Comitê Olímpico Internacional (COI) cassou nesta quarta-feira as cinco medalhas conquistadas pela velocista norte-americana Marion Jones nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000, após ela ter admitido para a Justiça dos Estados Unidos em outubro o uso de doping. Jones, que se tornou a primeira mulher a conquistar cinco medalhas numa mesma edição dos Jogos -- ouro nos 100m, 200m e no revezamento 4x400m e bronze no salto em distância e no revezamento 4x100 -- pode até ser presa por ter mentido durante investigações federais nos EUA. (Por Karolos Grohmann)