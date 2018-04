Com 15 anos, Carolyne Pedro é 6ª em etapa da Copa do Mundo de ginástica

Caçula da seleção brasileira feminina de ginástica artística, Carolyne Pedro participou neste sábado da final da prova de barras assimétricas da etapa de Osijek (Croácia) da Copa do Mundo. Com desempenho irregular, com quedas, a ginasta ficou na sexta colocação com 11,800 pontos.

Em uma disputa com várias quedas da barra, a melhor foi a britânica Elissa Downie, que conseguiu 14,675 pontos e conquistou o ouro. O pódio foi completado por duas ginastas da Rússia: Seda Tatkhalian levou a prata (14,525) e Natalia Kapitonova ficou com o bronze (14,450).

Carolyne Pedro volta a competir em Osijek neste domingo, quando encara mais duas finais. A primeira será na trave, a partir das 10h30 (de Brasília), e fecha a sua participação no solo, às 11h30.

A etapa da Copa do Mundo da Croácia é a terceira competição pela categoria adulta da atleta. A primeira foi o Trofeo Cittá di Jesolo, na Itália, quando Carolyne Pedro conquistou com a seleção feminina a prata por equipe. No evento-teste, no Rio, também com participação da ginasta, o Brasil foi campeão por equipe e garantiu vaga nos Jogos Olímpicos, em agosto.