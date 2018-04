Com 4 campeões olímpicos, Argentina define seleção de basquete para Rio-2016 Em preparação na cidade norte-americana de Las Vegas para a participação nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, a seleção argentina de basquete definiu neste sábado a lista dos 12 convocados para buscar a segunda medalha de ouro do país na modalidade. A grande surpresa ficou por conta da inclusão do ala/armador Carlos Delfino, que não jogava há mais de três anos.